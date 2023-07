Michela Murgia si è sposata | “Niente auguri | non è una festa”

(Di sabato 15 luglio 2023)e Lorenzo Terenzi si sono “sposat3 civilmente“. L’annuncio arriva dai social della scrittrice sarda 51enne, che su Instagram posta un video in cui la si vede firmare degli atti insieme all’amico, compagno, ‘marito’, colui che, quando aveva dato la notizia della sua malattia, aveva definito “un uomo, ma poteva benissimo essere una donna”, quel “nome legale che prenda le decisioni” quando verrà il momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@michivive infatti con un cancro renale al quarto stadio, con metastasi nei polmoni, nelle ossa, al cervello. Una malattia debilitante, che negli ultimi tempi l’ha costretta a rinunciare alle uscite pubbliche per ...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: «Entro ed esco dall’ospedale, non diamo più niente per scontato» Corriere della Sera

«Non è una festa». Con queste parole si chiude il video postato dalla scrittrice Michela Murgia su Instagram che riprende il ...Michela Murgia ha voluto chiarire come questo non sia un momento di festa, ma un qualcosa di necessario viste le sue precarie condizioni di salute.