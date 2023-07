Michela Murgia si è sposata | matrimonio in «articulo mortis» con Lorenzo | «Lo abbiamo fatto controvoglia | entro ed esco dall' ospedale»

(Di sabato 15 luglio 2023)ha sposatocon rito civile ?in?, locuzione latina che significa "in punto di morte". Ad annunciarlo è la...

e Lorenzo Terenzi si sono sposati. Le nozze, civili, si sono svolte qualche giorno fa, come ha raccontato la scrittrice in un post su Instagram. "Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo ...È una sarta anche la Accabadora del glorioso romanzo (2009) di: un'amabile ma severa strega che col metro stabilisce le ultime misure degli uomini da vestire per la tomba, come le ...Quando ti esprimi in quel modo nei confronti di una donna che denuncia di essere stata violentata, quando ti esprimi sudefinendola il "cessismo", in un tweet di qualche anno fa, o ...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: «Entro ed esco dall’ospedale, non diamo più niente per scontato» Corriere della Sera

Michela Murgia ha confermato le sue nozze con Lorenzo, come aveva annunciato nelle settimane precedenti. Durante un'intervista al Corriere della Sera, la scrittrice e attivista aveva rivelato di ...La scrittrice e attivista ha sposato Lorenzo e ha pubblicato sui social il video delle firme. Ma ha precisato che la loro è stata "una scelta fatta controvoglia" per garantire i propri diritti ...