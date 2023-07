Michela Murgia si e' sposata | Ma non fatemi gli auguri

(Di sabato 15 luglio 2023) "Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto "in articulo mortis" perche' ogni giorno c'e' una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall'ospedale e ormai non ...

Il matrimonio di: 'Non è una festa' la scrittrice si sposa in articulo ...Con questa paroleha annunciato sui social il suo matrimonio civile, pubblicando su Instagram il video delle firme con in sottofondo il brano Nobody's Wife di Anouk. "Lo abbiamo fatto ...e Lorenzo Terenzi si sono 'sposat3 civilmente'. L'annuncio arriva dai social della scrittrice sarda 51enne, che su Instagram ...

Michela Murgia si è sposata in articulo mortis: "Ormai ogni giorno una complicazione fisica" Today.it

Matrimonio in articolo mortis è il rito scelto dalla scrittrice per convolare a nozze. Un particolare modo usato solo in casi eccezionali.ROMA "Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto "in articulo mortis" perché ogni giorno c'è una complicazione fisica diversa, entro ed… Leggi ...