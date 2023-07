Michela Murgia si è sposata | “Lo abbiamo fatto in ‘articulo mortis' ”

(Di sabato 15 luglio 2023) La scrittrice pubblica il video su Instagram: "Non è una festa. Entro ed esco dall'ospedale e non diamo più niente per scontato". Il matrimonio civile con Lorenzo “Non è una festa”. Con queste parole si chiude il video postato dalla scrittricesu Instagram che riprende il matrimonio tra lei e Lorenzo. Una decisione presa già da tempo che ha portato avanti controvoglia, come spiega la stessanel lungo post che accompagna il video, ma che ha messo in atto perché le sue condizioni fisiche stanno peggiorando. “Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo‘in articulo’ perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: «Entro ed esco dall’ospedale, non diamo più niente per scontato» Corriere della Sera

