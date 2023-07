Michela Murgia si è sposata in articulo mortis | “Niente auguri | il matrimonio è patriarcale” video

(Di sabato 15 luglio 2023) «Non è una festa»: con queste parole si chiude ilpostato dalla scrittricesu Instagram che riprende iltra lei e Lorenzo Terenzi. Una decisione presa già da tempo che ha portato avanti «controvoglia», come sostiene la stessanel lungo post che accompagna il, ma che ha messo in atto perché le sue condizioni fisiche stanno peggiorando. LEGGI ANCHEinsiste sul 2 giugno: "La colpa è di La Russa". Ma a sinistra c'è chi è stufo di gaffe antifascistepeggiore di Saviano. La delirante difesa del "bastarda" alla Meloni: «scuse» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Michela Murgia si è sposata con Lorenzo Terenzi: “Niente auguri, lo abbiamo fatto controvoglia” la Repubblica

