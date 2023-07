(Di sabato 15 luglio 2023)e Lorenzo Terenzi si sono sposati: «Lo abbiamo fatto in “articulo mortis” perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa». Polemiche per il twitter di Pillon: «Di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio»

Ecco in quali prodotti si trova di Simone Cosimie Lorenzo Terenzi si sono sposati con rito civile, ma "non è una festa" di Carolina Saporiti 7 caratteristiche del genitore narcisista ...

Michela Murgia si è sposata con rito civile: «Entro ed esco dall’ospedale, non diamo più niente per scontato» Corriere della Sera

Dopo una giornata senza una specifica grande notizia si vede più varietà di titoli e proposte sulle prime pagine dei giornali. Quelle di domenica citano con spazi diversi: le più recenti discussioni p ...La presidente dell’Istituto Luca Coscioni: «Ha utilizzato l’unico modo per garantire diritti a lei e Lorenzo Terenzi» ...