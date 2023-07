“Mi gridavano di tutto perché il treno era in ritardo” | capotreno aggredita a Roma riporta un polso rotto e una prognosi di 30 giorni

(Di sabato 15 luglio 2023) Un gruppo di passeggeri ha aggredito una capodi vent’anni sulla banchina della stazione diTermini, al momento della salita a bordo sul convoglio diretto a Cassino. “Midiilera in. Ora ho paura”, racconta la giovane, che hato una frattura alcondi 30. La dipendente ha continuato ad essere insultata anche mentre veniva portata verso l’ambulanza. Ora si cerca il responsabile dell’aggressione fisica, non ancora indentificato: quando la Polizia ferroviaria è giunta sul posto si era già dileguato. L’episodio di violenza si è verificato intorno alle 18 di giovedì 13 luglio, a poche ore dal termine dello sciopero ferroviario ...

