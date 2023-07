Meteo | verso una settimana di «fuoco» in Italia | picchi di caldo a 45 gradi

(Di sabato 15 luglio 2023) Da domenica Caronte frantumerà tutti i record.afoso in forte aumento.di 43a Roma, 45 a Foggia, 48 in Sardegna

Stiamo assistendo a un generale miglioramento delle condizionisull'Italia, anche sulle ... "L'attuale configurazione barica - spiega il Cmi - con l'anticiclone delle Azzorre sbilanciato...Da lunedì 17 luglio in poi i termometri schizzerannol'alto. Si prevede che i record storici saranno battuti: martedì 18, scrive IlMeteo.it, in alcune zone della Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 48°C. E non è detto l'ondata di calore ......i monsoni dell'Africa Occidentale spingono tutta la fascia anticiclonica sub tropicaleNord. ... è più ondulato rispetto ai mesi precedenti; questo non solo crea condizionipiù statiche ma ...

Meteo: caldo fino a martedì, poi probabili temporali. Un'onda di calore interesserà le Alpi fino a martedì prossimo mentre, in seguito, infiltrazioni di aria ...