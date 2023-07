Meteo Italia | domenica nuova ondata | caldo record da Roma a Palermo

(Di sabato 15 luglio 2023) 16 città da bollino rosso. Ma cosa sta succedendo? Ecco cosa dicono gli espertiimmersa in un’diafricano e torrido con temperature che potrebbero battere iin diverse zone del Paese e massima allerta. Una situazione che è finita pure sotto i riflettori dei media internazionali. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica per domani 16 città da bollino rosso a, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Nove, invece, le città con bollino arancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona. Solo due le città da bollino giallo (Napoli e Torino), nessuna delle 27 città monitorate avrà invece ...

Nel Nord"il culmine di calore è previsto tra lunedì e martedì, ma difficilmente si supererà il record (i 43 gradi a Forlì dell'agosto 2017), le temperature infatti dovrebbero mantenersi tra ...... in Death Valley saranno 53 gradi Caldo record, la settimana più rovente nella storia del pianeta Caldo record sull'finisce sui media internazionali: "Roma città infernale", caldo ...... che fino agli anni '80 portava aria mite sull'e gli altri Paesi mediterranei. Ma non è solo ... un terzo degli statunitensi si trova in un'area per la quale è stata diramata l'allerta. A ...

METEO prossima settimana: l’Italia rovente, possibili record di CALDO. Quando la fine MeteoGiuliacci

