(Di sabato 15 luglio 2023) Il giorno seguente dopo la pubblicazione del primo resoconto di mercato dell’International Energy Agency (Iea) dedicato alle materie prime critiche, è stata la volta deldell’International Renewable Energy Agency (). Nel suo studio intitolato Geopolitics of the Energy Transition: Critical Minerals,restituisce unpiùdi quanto sia emerso, invece, dalIea. Il quale, va sottolineato, si è concentrato sugli aspetti di mercato, ponderando le novità del 2022 (in termini di output, investimenti) rispetto alla situazione fotografata nel dettaglio nel 2021 e, più in generale, nel contesto della scenarizzazione elaborata al 2030 e al 2050 per gli obiettivi di decarbonizzazione. I materiali ...

... ihanno scarso valore commerciale. Sono tuttavia fondamentali per alcune attrezzature militari , inclusi laser, radar e satelliti spia. La decisione sottolinea che i mineralinon si ...... in negativo, i tre elementi è la gestione di depositi che, soprattutto per inon - ferrosi ...e la convenienza della transizione energetica dipenderà sulla disponibilità di mineralia ...... come neon e palladio, oltre acome il gallio o metalloidi come il germanio che sono in ... che le dimensioni ridotte del mercato e la produzione limitata di molti mineralili rendano ...

Metalli critici, un quadro complesso e meno roseo nel report Irena Formiche.net

Il giorno seguente dopo la pubblicazione del primo resoconto di mercato dell’International Energy Agency (Iea) dedicato alle materie prime critiche, è stata la volta del report dell’International Rene ...«Salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali». Il ministero del Commercio cinese giustifica così la decisione annunciata la settimana scorsa di ...