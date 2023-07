Messina Denaro | medico Tumbarello lascia carcere e va ai domiciliari

(Di sabato 15 luglio 2023) caption id="attachment 338293" align="alignleft" width="300" Alfonso/captionIl gip del tribunale di Palermo Alfredo Montalto ha concesso gli arrestiad Alfonso, ildi Campobello di Mazara indal 7 febbraio scorso con l'accusa di avere avuto un ruolo determinante nella latitanza di Matteo.Il giudice ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati del, Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo:è anziano, ha superato i 70 anni di età e per questo il gip ha ritenuto possibile concedergli una misura cautelare meno grave rispetto al. Il sanitario è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e procurata inosservanza di pena.

Il gip del Tribunale di Palermo Alfredo Montalto ha concesso i domiciliari all'operatore sanitario accusato di avere avuto un ruolo determinante nella latitanza di Matteo Messina Denaro.

Rimodulare il concorso esterno in associazione mafiosa Ecco perché il procuratore di Palermo De Lucia è contrario ...Tumbarello avrebbe anche visitato personalmente Messina Denaro e quindi avrebbe saputo benissimo che in realtà il suo assistito era il boss di Castelvetrano. «Le cure assicurate personalmente da ...