Messico-Panama Finale CONCACAF Gold Cup | 17-07-2023 ore 01 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 15 luglio 2023) Grande chance per ildi vincere nuovamente questa competizione dopo quattro anni, mentrespera di ottenere la sua prima vittoria in questa competizione migliorando i due secondi posti conquistati nel 2005 e nel 2013, sempre sconfitto dagli Stati Uniti inma in partite lottate tanto che nel primo caso furono necessari i InfoBetting: Scommesse Sportive e