Mercato Serie A 2023 2024 | Varese si assicura un talento dalla A2

(Di sabato 15 luglio 2023)pesca inA2 un rinforzo per la prossima stagione: arriva Scott Ulaneo, centro classe '98, cestista che sa abbinare atletismo e dinamismo, mettendosi al servizio dei compagni di squadra. Arriva alla Opnejobmetis dopo una stagione trascorsa a Cento inA2. Nato a Roma da padre...

3 L' Inter , Romelu Lukaku e la Juventus . Il triangolo ha sconvolto gli equilibri delnelle ultime ore e può rivoluzionare i piani dei nerazzurri. Il ritorno del belga dal ...A: LISTE ED ...... a dimostrazione della volontà della piattaforma di proporsi come una valida alternativa ai tanti concorrenti presenti sulda tempo. Eccovi quindi quelle che a nostro parere sono le 5......in quella appena conclusa Confrontando i valori diattuali con quelli di luglio 2022 è impressionante la crescita di Kvara, che passa da 15 a 85 milioni di valutazione. Altri tre dalla...

Palermo senti Magalini: "Mercato da Serie A" TifosiPalermo

Il Monza viene da una stagione maestosa per il debutto in massima serie: dall'arrivo di Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa, i brianzoli hanno vissuto un'annata in carrozza, con la salvezz ...Nell’opera di completa ristrutturazione della Ternana un altro tassello se ne va. Era nell’aria, ma ora diventerà ufficiale. Palumbo sarà un giocatore del Modena.