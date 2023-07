Mercato | l'Atalanta pensa a Bernardeschi | sfida al Bologna

... quello che è accaduto oggi stravolge completamente il, con un possibile effetto domino ... 1) Rasmus Hojlund (). In cima alla lista, metterei indubbiamente il centravanti danese della ...... il club nerazzurro si ritrova a dover riprogrammare buona parte delle sue strategie sul. ...Germania è stata presentata una prima proposta ufficiale all'Inter per la cessione dell'ex. ...In questa speciale classifica, l'unico altro 'italiano' è Hojlund, attaccante dell'. Più 40,5 milioni, valore di: 45 milioni.

ATALANTA, DEMIRAL SUL MERCATO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il terzino Holm avrebbe acceso una sfida tra le principali forze della Serie A, tra cui la Juve: l'Inter al momento sarebbe però in vantaggio ...Con la partenza sempre più probabile di Demiral (e potrebbe non essere l’unica in difesa) ci sarà spazio per un centrale Sembra proprio di si “Sfoltito un po’ il reparto difensivo, il club potrà acce ...