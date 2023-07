Merate Lecco | beve disgorgante pensando sia collutorio | morto 55enne

(Di sabato 15 luglio 2023) commenta Pensava fosse, e invece era unper scarichi di lavandini e servizi igienici. Un tragico scambio che si è rilevato fatale. Ècosì, per le gravi ustioni a bocca, ...

È morto così, per le gravi ustioni a bocca, gola ed esofago, un uomo di 55 anni a Merate, in provincia di Lecco. Come racconta Il Giorno, è stato lui stesso ad allertare gli operatori sanitari.

Pensava fosse collutorio, e invece era un disgorgante per scarichi di lavandini e servizi igienici. Un tragico scambio che si è rilevato fatale. È morto così, per le gravi ustioni a bocca, gola ed esofago, un uomo di 55 anni a Merate.