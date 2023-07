Giorgiapare non scalpiti all'idea. Ma dentro il fronte garantista c'è chi pensa che il referendum si possa: e da quel momento in poi il diritto dell'Anm di invadere le prerogative del ......per accusare la magistratura di avviare indagini e istruire processi con lo scopo di farla ... una consuetudine del nostro ordinamento spacciata da Giorgiaper una soperchieria senza ...... è il lavoro che stiamo facendo io e Giuseppenel Pd regionale, lavorando insieme per un ... Al centrosinistra, per, è vietatissimo sbagliare candidato. Soprattutto considerando che per il ...

Meloni: vincere in Europa per rafforzarsi in Italia (di Stefano Folli) L'HuffPost

La premier sa che è difficile conquistare la maggioranza nell'Ue. Ma un partito conservatore credibile le serve per uscire da un sovranismo provinciale e ...L’esecutivo Meloni è probabilmente poco propenso a riaprire il file Uber-Ncc, ma da amico delle auto bianche è nella posizione migliore per farlo: può dare valenza nazionale ai permessi di noleggio co ...