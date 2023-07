“Meloni peggio di Draghi | senza una vera idea del Paese” | l’intervista al portavoce di Potere al Popolo Giuliano Granato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 luglio 2023) Salario minimo a 10 euro ed estensione del reddito di cittadinanza, da slegare al lavoro. È la ricetta che proponenazionale dialintervistato dalla Notizia. L’Inps ha emanato una circolare per sollecitare le famiglie a fare domande per l’assegno unico. Il reddito di cittadinanza (Rdc) sta per sparire. “Sapevamo che l’eliminazione del reddito di cittadinanza sarebbe stato un grosso problema. L’ultima rata sarà il 27 luglio, ad agosto è già previsto che le famiglie non prendano più nulla. I nuovi strumenti dovrebbero entrare in vigore da settembre ma ai lavoratori con cui siamo in contatto non è arrivata alcuna comunicazione e c’è il rischio dello slittamento ad ottobre. In questo modo tante famiglie per due mesi non avrebbero accesso a nulla. Parlare di misure ...