Melanzane impanate senza uova e non vanno fritte | meno di 40 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 luglio 2023) Lefrittura sono davvero speciali, croccanti, dorate e, udite udite, dietetiche. Apportanodi 40 calorie ogni 100 grammi, ma regalano un gusto unico! Perfette come aperitivo, ideali come contorno, offritele agli amici di sempre per stupirli con semplicità. Procuratevi solo ingredienti di qualità: Ingredienti:, 2 pangrattato light, 100 g sale, q.b. spezie, q.b. olio evo, facoltativo Pochi e semplici passaggi e stupirete i vostri commensali, raccogliendo applausi e complimenti, faranno il bisindugio alcuno! Curiose di sapere come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Preriscaldate ...