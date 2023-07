è il primo italiano ad aver vinto il titolo di International Master of Memory, con mille cifre memorizzate senza errori, roba da emicrania al solo pensarci. Il suo nome compare anche nel ...Il 55enne ha ingranato la retromarcia dando l'impressione di raccogliere l'invito,poi ... Anche il ministro dei TrasportiSalvini e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia hanno ...Lo ha detto il coordinatore dei sindaci del PdRicci , intervenuto all'iniziativa 'Una e ... 'Le regioni nel '70 sono nate per pianificare, non per gestire, fattola sanità. Creare mega ...

Matteo Salvo, l’uomo che vive a memoria: "Ricordare sequenze da mille numeri Come preparare l'ironman" La Gazzetta dello Sport

Per fortuna l’uomo che allena la mente ha anche un gran senso dell’umorismo. E ricomincia scherzandoci su. Matteo Salvo è il primo italiano ad aver vinto il titolo di International Master of Memory, ...Il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, intervenuto all'iniziativa "Una e indivisibile - perché l'autonomia differenziata minaccia l'unità d`Italia" di Napoli.