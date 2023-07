Matteo Berrettini | il relax dopo Wimbledon | vacanza di coppia con Melissa Satta

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 15 luglio 2023) Meritato riposo perche hanno deciso di andare infacendo anche una sorpresa ai loro fans. Importante risalita sportiva per il tennistache in seguito ad alcuni brutti infortuni, che sono serviti a qualcuno soprattutto per infangare il nome dell’atleta e quello della sua compagna, è tornato a dire la sua sul terreno di gioco. Prestazione importante da parte sua durante l’ultimo prestigioso torneo.Berretti in, con lui la sua dolce metà– (Foto: Ansa) – Grantennistoscana.itProprio in questi giorni si è tornati a ...