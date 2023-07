Matrimonio in articolo mortis di Michela Murgia | cosa significa e come funziona il rito

(Di sabato 15 luglio 2023)inè ilscelto dalla scrittriceche,è noto, sta combattendo contro una brutta malattia. Si tratta di un particolareche si usa in determinate situazioni.indiha sposato Lorenzo Terenzi conin. Letteralmente in latino si indica le azioni compiute da una persona quando è in pericolo di vita. La stessa scrittrice ha raccontato su Instagram perché ha fatto ricorso a questo ...

"Non è una festa". Con queste parole si chiude il video postato dalla scrittrice Michela Murgia su Instagram che riprende il matrimonio tra lei e Lorenzo. Una decisione presa già da tempo che ha portato avanti controvoglia, come spiega la stessa Murgia nel lungo post che accompagna il video, ma che ha messo in atto perché necessario.

Matrimonio in articolo mortis è il rito scelto dalla scrittrice per convolare a nozze. Un particolare modo usato solo in casi eccezionali. Matrimonio in articolo mortis è il rito scelto dalla ...La scrittrice ha fatto ricorso al "matrimonio in imminente pericolo di vita", regolato dall'articolo 101 del codice civile, in base al quale, nel caso uno dei due coniugi sia a rischio di morte in ...