Marrone | «Allegri l’uomo giusto per la Juve | su Pirlo…»

(Di sabato 15 luglio 2023) Luca, ex difensore del Monza, ha parlato dellantus e del possibile impatto di Pirlo sulla Sampdoria Luca, eX difensore del Monza, ha parlato a Tuttosport dellantus e della Sampdoria.– «Lantus è sempre lantus. E, anche quando sembra che sia in difficoltà, riesce sempre a ritrovare la via maestra. Le analogie con il 2011/12 ci sono e sono da associare a un analogo periodo di profondi cambiamenti in società. Ma alla fine, a fare la differenza, è sempre la grandezza del club: non ho dubbi sul fatto che i bianconeri siano destinati a tornare a vincere. Parla la storia». PIRLO –«Pirlo da allenatore è partito nel migliore dei modi: due trofei con lain fase di cambiamento, un ottimo campionato parametrato sugli ...

Luca, eX difensore del Monza, ha parlato a Tuttosport della Juventus e della Sampdoria. JUVE - "La Juventus è sempre la Juventus. E, anche quando sembra che sia in difficoltà, riesce sempre a ...

Su Allegri ha detto: "Il mister è sempre molto equilibrato: non si esalta nei momenti belli, non si deprime quando le cose non vanno per il verso giusto. Ha una profondissima conoscenza dell’ambiente ...