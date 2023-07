Marketa Vondrousova trionfa a Wimbledon | battuta in due set la tunisina Ons Jabeur – Il video

(Di sabato 15 luglio 2023)è la nuova regina di. In finale, la tennista ceca, attualmente n. 42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 Ons, n. 6 del ranking. Laha fallito così anche il terzo tentativo – il secondo consecutivo a– di vincere il primo Slam personale, ma anche dell’Africa e del mondo arabo. Domenica alle ore 15 si gioca invece la finale maschile del tradizionale torneo britannico, che vedrà di fronte il campione uscente Novak Djokovic contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 al mondo nel ranking Atp davanti proprio al serbo. July 15, 2023 Il commento delle giocatrici «Se penso che l’anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un’operazione e facevo la turista a Londra… che emozione. ...

La 24enne ceca diventa la prima giocatrice non testa di serie nell'era Open a conquistare il titolo femminile di Wimbledon ...La tunisina Ons Jabeur poteva essere la prima africana e araba a vincere uno Slam. Dopo il match con Vondrousova è scoppiata a piangere: «La sconfitta più terrificante» ...