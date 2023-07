Marketa Vondrousova | successo storico | fa suo Wimbledon 2023

Ons Jabeur fallisce anche il terzo tentativo di vincere il primo Slam per l'Africa e per il mondo arabo che lei, tunisina, rappresenta. La ceca, n. 42 Wta, ha centrato il successo più importante della sua carriera con un doppio 6 - 4. Punti chiave 16:48 Jabeur in lacrime: "È la sconfitta più dolorosa, ma un giorno vincerò ...La tennista cecaha vinto il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito, battendo la tennista tunisina Ons Jabeur in due set (6 - 4, 6 - ...Ons Jabeur manca di nuovo l'appuntamento con la storia: la seconda finale di Wimbledon consecutiva non va meglio della prima, la tunisina viene sconfitta dalla ceca, numero 42 del ranking Wta, in due set: doppio 6 - 4 maturato grazie alle troppe incertezze di Ons che ha regalato sette break riuscendone a salvare solo uno; dieci le palle break ...

LONDRA. Marketa Vondrousova è la regina della 136esima edizione dei Championships. La tennista mancina della Repubblica Ceca ha vinto infatti il singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagional ...(LaPresse) Kate Middleton è arrivata a Wimbledon sabato per assistere alla finale femminile del Grande Slam. La Principessa del Galles è ...