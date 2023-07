Marco Giallini sulla moglie morta | “Ha creduto in me anche quando avevamo 300 euro in banca”

È stata trasmessa la scorsa primavere la quinta stagione di Rocco Schiavone ma a quanto pare il vicequestore interpretato dapotrebbe non tornare a far compagnia al pubblico di Rai2. Sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi , lo scrittore Antonio Manzini ha infatti rotto il silenzio, confessando: ...è tornato a parlare della moglie Loredana scomparsa dodici anni fa a causa di una emorragia cerebrale. Un lutto che l'attore di Rocco Schiavone non ha ancora metabolizzato....Stasera , 14 luglio 2023 alle 22:45, in seconda serata su Nove torna La Confessione , il programma condotto da Peter Gomez. Il giornalista questa settimana, intervisterà, l'attore noto anche per il ruolo di Rocco Schiavone, il commissario protagonista dell'omonima serie di Rai 2.e le analogie con Rocco Schiavone " A dodici anni dalla ...

Marco Giallini: «A 12 anni dalla morte di mia moglie vivo ancora con lei accanto, per i miei figli è stato ter ilmessaggero.it

In bilico la nuova stagione della serie tv: lo scrittore rompe il silenzio È stata trasmessa la scorsa primavere la quinta stagione di Rocco Schiavone ma ...Alpe Cimbra (Tn): "Incontri d'autore" 2023. Incontri d’Autore edizione 2023 al via. La rassegna organizzata dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale ...