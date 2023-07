Marco De Benedetti | “Ecco in cosa conviene investire”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/De.mp4 Dopo la crisi pandemica, gli investimenti nel nostro Paese sono ripartiti? E in che misura?De, Co-Head Europe di Carlyle, conosce molto bene l’argomento, al punto da avere un’idea piuttosto chiara sia sulle tendenze del mercato sia sulla direzione dei capitali investiti. Anche in Italia. “Gli investimenti sono sempre frutto delle opportunità. Credo che l’Italia abbia dimostrato una capacità di resilienza forse superiore a quelle che erano le aspettative e quindi, dopo un momento di calma avvenuto in tutto il mondo, anche in Italia stanno ripartendo”, ha osservato Denell’intervista concessaci durante la Ripartenza 2023 di Bari, della quale è stato ospite.rende il nostro Paese attrattivo? Per il top ...