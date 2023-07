Marcello Colasurdo | l’omaggio al cittadino onorarario ‘Poeta delle tammurriate‘

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Ospedaletto d’Alpinolo rende omaggio al suoonorario,, scomparso lo scorso 5 luglio dopo aver combattutto a lungo contro la sua malattia. Un legame particolarmente profondo quello della comunità irpini ai piedi del Santuario di Montevergine e il cantautore napoletano famoso per le sue “tammurriate”, tanto che nel 2019 gli fu conferita la cittadinanza onoraria. Per questo il Comune ha voluto rendere omaggio all’artista organizzando, per il prossimo 30 luglio una serata tutta dedicata a lui. Si parte alle ore 19:30 nel Cortile del Comune, P.zza Municipio con l’incontro clturale “IL POETATAMMURRIATE”-onorario di Ospedaletto d’Alpinolo e, a seguire, la Prima Nazionale della proiezione del Docufilm ...