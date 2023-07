Mantova | rinvenuto cadavere nel Mincio

Leggi su panorama

(Di sabato 15 luglio 2023) Ieri sera a Ponti sul), il corpo di una giovane donna è stato trovato nelle acque del fiume. Secondo le informazioni iniziali, il corpo non avrebbe mostrato segni di ferite o violenza. Il corpo è stato trasportato ada parte degli inquirenti per essere esaminato e identificato dopo il suo ritrovamento. Anche se non ci sono segni di trascinamento, il corpo non è stato in acqua per un lungo periodo di tempo. La polizia non esclude nessuna possibilità, compresa la possibilità che il corpo possa essere collegato a quello di una ragazza di Rovigo scomparsa a Peschiera del Garda.