Manchester City | ipotesi scambio di terzini con il Bayern Monaco

Ore 9:30 - Taty Castellanos alla Lazio La Lazio ha trovato l'accordo conGroup per l'... Ore 9:30 - Sommer ha detto sì all'Inter Con la cessione imminente di Onana alUnited, l'Inter ha ...Real Madrid e, vincitrici rispettivamente delle ultime due edizioni, hanno superato entrambe una media di 130 milioni di euro di introiti. Numeri record che, nel futuro, potranno ...Commenta per primo Paul Pogba ha voluto dedicare un pensiero, su Instagram, a Benjamin Mendy , il francese exassolto a Londra dalla duplice accusa di stupro e tentato stupro. MESSAGGIO - 'Sono così felice per te fratello… tutte le persone che parlavano male di te, ora voglio vederli ...

L'uomo copertina dell'annata 2022/23 è senza dubbio Erling Haaland che a suon di gol ha conquistato le vette più alte. Eccolo in Puglia ...Dopo due anni, il calvario di Benjamin Mendy sembra finito (almeno sul piano legale). L'ex terzino del Manchester City è stato dichiarato non colpevole dalla Chester Crown Court dopo la duplice accusa ...