Manchester City | il Luton Town punta un terzino

Ore 9:30 - Taty Castellanos alla Lazio La Lazio ha trovato l'accordo conGroup per l'... Ore 9:30 - Sommer ha detto sì all'Inter Con la cessione imminente di Onana alUnited, l'Inter ha ...Fra loro figura anche Alf - Inge Haaland , ex calciatore 50enne che padre di Erling Haaland , stella dele della nazionale del suo ...Si tratterebbe quindi del trasferimento pi costoso della storia tra due club inglesi (ilaveva versato 100 milioni all'Aston Villa per Jack Grealish) e di quello pi oneroso per la ...

Il Luton Town, squadra neopromossa in Premier League, si prepara ad affrontare la nuova stagione. Secondo L'Equipe il club inglese può prendere in prestito Issa Kaboré, terzino destro di proprietà del ...L'Arsenal supera la concorrenza del Manchester City e mette a segno il colpo dell'estate. Per la cifra record di 121 milioni di ...