Man in the Dark | la recensione | su Prime Video un thriller ad alta tensione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 luglio 2023) Ladi Man in the, film diretto da Fede Alvarez dove tre ladruncoli d'appartamento si introducono nella casa di un veterano di guerra rimasto cieco, ignari del pericolo al quale andranno incontro. Non è casuale la città di Detroit come sfondo ad un racconto di fantasmi prima ancora che di rapine. Quella fu metropoli ormai lontano ricordo del passato, pur oggi parzialmente rinata grazie a investimenti saggi e consapevoli, aveva fatto già da amaro palcoscenico ai vampiri eclettici e disillusi di Jim Jarmusch in Solo gli amanti sopravvivono (2013) e qui è fondamentale teatro degli eventi, pur per quanto la maggior parte della visione si svolga in un ambiente chiuso. Come vi raccontiamo nelladi Man in theinfatti quello che sta fuori è specchio trasversale di quanto è all'interno, …