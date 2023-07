Maltempo a Brescia | scoperchiato tetto di una concessionaria

Giovedì 13 luglio un forte temporale ha colpito: il tetto di una concessionaria, scoperchiato, finisce in ...La Valtrompia non è stata risparmiata dalle raffiche diche hanno sferzato il Bresciano nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì. A finire nel mirino dei violenti temporali anche la malga comunale Stalletti Bassi , attualmente occupata da una ...Situazione meteo attuale Salve cari amici del Centro Meteo Italiano. Forteal nord Italia, per il transito di correnti umide in quota nella giornata di ieri: la ... Bolzano,, Genova, ...

La forte perturbazione che ha colpito il nord Italia nella tarda serata di mercoledì ha provocato diversi danni anche a Brescia. In via Orzinuovi, la copertura di una concessionaria Jaguar-Land Rover ...Ascolta l'articolo Fine del maltempo e arrivo del sole Il maltempo che ha colpito alcune zone del Nord si appresta ad andare in archivio, lasciando spazio a condizioni di sole in tutto il Paese. L’a ...