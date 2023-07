Malore improvviso alla partita di calcetto | due persone muoiono a un' ora di distanza | avevano 48 e 51 anni

Il marito si accascia e muore in bagno per un, la moglie per soccorrerlo cade dalle scale e muore anche lei Bidello trovato morto e seminudo nel bagno di scuola: giallo a Vicenza Napoli, morte ...Hugh Balaam, turista americano scomparso per unil 9 maggio 2022, proprio a Montepulciano. Con questa donazione, la signora ha voluto esprimere la propria gratitudine per il ...commenta Fu unalla guida a determinare un anno fa, l'incidente costato la vita a Massimo Bochicchio, il broker romano accusato di aver truffato decine di vip. Con queste motivazioni la Procura di ...

"Morto per un malore improvviso": Tragedia Ignazio Boschetto | La morte che ha sconvolto tutti Lineadiretta24

Due persone sono morte ieri sera, venerdì 14 luglio, dopo aver accusato un malore giocando a calcetto. Si tratta di due episodi distinti, avvenuti entrambi ...Due uomini un 51enne e un 48enne sono morti dopo esser stati colti da un malore mentre giocavano a calcetto in provincia di Napoli ...