Maldini conteso tra la Nazionale e il Psg CorSport

(Di sabato 15 luglio 2023) Paoloha lasciato il Milan da qualche settimana, ma si è detto poco su quello che potrebbe essere il suo futuro. La leggenda rossonera, a oggi, non ha ancora dato informazioni in merito, ma lae il Psg sembrano essere due possibili mete. Ne scrive il Corriere dello Sport. “A settembre (il 9 a Skopje con la Macedonia, il 12 a San Siro con l’Ucraina) riprenderà il cammino degli azzurri, costretti a inseguire l’Inghilterra nel girone di qualificazione verso Euro24: non siamo ancora sicuri di volare in Germania. Il ct, a fine estate, rientrerà a Coverciano con il ruolo di supervisore delle due selezioni giovanili (Under 21 e 20) principale serbatoio dellamaggiore e comincerà a lavorare accanto al nuovo capo-delegazione di cui si parla in via Allegri. Una figura carismatica, dal passato illustre con la maglia ...

Partito Brozovic, l'Inter ha preso Frattesi, già bloccato, e se mai,con più chance dalla Roma che dal Milan. Forse, come si è lasciato sfuggire Scaroni dopo l'allontanamento di, ...E poi c'è Danielche, come ha confermato recentemente il suo agente Beppe Riso, èda almeno tre squadre: oltre al solito Frosinone e all'Empoli, c'è proprio la Salernitana per il ...A centrocampo il grande obiettivo è Davies dell'Everton,anche dal Monza , che può far ... I granata hanno sondato la possibilità di ottenere un prestito dal Milan per Daniele per ...

Empoli, Maldini approda in azzurro: quanto può dare alla rosa di ... Sportitalia

Il Milan, dopo averlo avuto in pungo, lo lascia in sospeso, e così, sull'obiettivo, può inserirsi l'Inter, per l'ennesimo colpo a zero ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...