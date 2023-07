Malattia di Lyme | il dramma dell’ex miss dopo la puntura di una zecca | «A 34 anni non posso più alzarmi dal letto»

(Di sabato 15 luglio 2023) Ladi unale ha cambiato la vita. Era in forma e bellissima, ma ladiha cambiato tutto. Kirstie Haysman, mamma inglese di 34, ha raccontato ilche l’ha colpita. «Non riesco addae nonuscire di casa», ha detto.di, il racconto della exIldella donna è cominciato nel 2015. Aveva da poco conquistato il titolo diHerfordshire, quando ha iniziato ad accusare una stanchezza cronica, che le impediva di vivere normalmente. I medici le hanno inizialmente detto che si trattata di un’infiammazione o unaautoimmune. La diagnosi errata non ha ...

La puntura di una zecca le ha cambiato la vita. Era in forma e bellissima, ma ladiha cambiato tutto. Kirstie Haysman , mamma inglese di 34 anni, ha raccontato il dramma che l'ha colpita. 'Non riesco ad alzarmi da letto e non posso uscire di casa', ha detto. Bambina ...Nel cane infatti può provocare diverse malattie come ladi, l'encefalite da zecca, la Babesiosi, l'Ehrlichiosi canina, l'Anaplasmosi e la Rickettsiosi ; per quanto riguarda invece i ...... possono essere, attraverso morsi e punture, "vettori di malattie virali e batteriche anche serie" come "encefalite,di, febbre, febbre emorragica Crimea - Congo (CCHF), febbre ...

Malattia di Lyme, il dramma dell'ex miss dopo la puntura di una zecca: «A 34 anni non posso più alzarmi dal le leggo.it

La sua vita è cambiata per sempre dopo il morso di una zecca, oggi Kristie Haysman si rivolge al mondo: "Hanno sbagliato la diagnosi" ...La puntura di una zecca le ha cambiato la vita. Era in forma e bellissima, ma la malattia di Lyme ha cambiato tutto. Kirstie Haysman, mamma inglese di 34 anni, ha raccontato il dramma ...