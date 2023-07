Mafia | perché Nordio vuole rimodulare il ‘concorso esterno’

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 luglio 2023) Il Guardasigilli nuova vittima della macchina propagandistica della sinistra. La sua colpa? Aver affermato che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa va “rimodulato”. Martedì scorso, il ministro, partecipando in un dibattito organizzato da Fratelli d’Italia in piazza a Roma, ha paventato la possibilità diil cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa.ha dichiarato che il concorso esterno non esiste come reato nel codice penale, ma è una creazione della giurisprudenza. Ha aggiunto inoltre: “il concetto di concorso esterno è contraddittorio, ecco l’ossimoro,se sei concorrente non sei esterno, e se sei esterno non sei concorrente. Ecco, noi non vogliamo eliminare, noi sappiamo benissimo che si può essere mafiosi all’interno dell’organizzazione e si può essere ...