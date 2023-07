Mafia | Delmastro | “L’asticella del governo resterà alta | nessuno vuole abolire il concorso esterno”

(Di sabato 15 luglio 2023) Nessun alsi sogna di indebolire la lotta alla. E ancora:dell’esecutivo. Andrea, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce la linea chiara dell’esecutivo. A partire dal reato di, di cui ieri ha parlato il ministro Nordio, finito ancora una volta nel mirino delle polemiche dell’opposizione. Innanzitutto il Guardasigilli, ha premesso il sottosegretario all’Interno, “non ha detto cheabolirlo. E semmai cheintervenire con una norma ad hoc, che non significama tipizzare un reato ad hoc”.: la lotta allaè una priorità delLa lotta a Cosa ...

Avanti e soprattutto lontano dalla palude dei casi, Santanchè e La Russa. Oltre l'... Il governo si occuperà dima di quello che suggeriva il Guardasigilli. In realtà prima della pausa ...A proposito di AndreaDelle Vedove, per il quale la procura di Roma si è espressa per l'... che pure ha escluso qualsiasi cedimento sulla lotta alla- . Perché o si è dentro o si sta ...Penso però che il casosia frutto dell'ambiguità del nostro sistema processuale. Il ... Un intervento sul concorso esterno mafioso indebolirebbe la lotta allacome sostiene qualcuno ...

Delmastro e la riforma della Giustizia: «Nessuno strumento di lotta alla mafia sarà indebolito dal governo» Corriere della Sera

“La linea del governo è chiara: non si tocca, nessuno strumento di lotta alla mafia sarà indebolito da questo governo”. E’ quanto dichiarato dal Sottosegretario Fdi alla Giustizia Andrea Delmastro al ...Perché «Perché la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tratto fonte di ispirazione politica da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come ha sempre detto». Molti lo hanno detto. Nel concreto ...