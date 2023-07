Madonna | cosa succede al suo tour dopo i problemi di salute

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 luglio 2023)qualche settimana fa ha avuto qualche problema diessere stata colpita da una grave infezione batterica. La pop-star mondiale è stata ricoverata per giorni in terapia intensiva, ma adesso sta meglio. Il suomondiale non è però partito lo scorso 15 luglio. Ma la cantante quanto prima recupererà le date perse. Un’icona del pop nel mondo,ha fatto preoccupare il suo vastissimo pubblico quando è stata ricoverata improvvisamente in ospedale lo scorso 24 giugno. La cantante era stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York, gli immediati soccorsi l’hanno subito trasportata nella clinica più vicina, dove è rimasta ricoverata per quasi un mese prima delle dimissioni. Ma idihanno bloccato di conseguenza anche il suo ...