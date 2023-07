L’Ungheria multa una catena di librerie per aver venduto i romanzi LGBT+ di un autore britannico

(Di sabato 15 luglio 2023) La seconda più grande libreria ungherese è statata peresposto il libro dell’autrice premiata con l’Emmy nella sezione giovani adulti senza una copertura speciale. Una battaglia legale sembra destinata a scoppiare sulla vendita del webcomic e graphic novel a tematicadi unin Ungheria, dopo che il governo di Viktor

Mg Budapest () 31/05/2023 - finale Europa League / ...squalifica per 10 giorni dell'allenatore della Roma (con annessa... con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure'...... la Polonia esono ora gli unici due Stati dell'UE ad opporsi al nuovo meccanismo di solidarietà concordato dal Consiglio all'inizio del mese, che prevede unafino a 20.000 euro per ......ministri degli Interni dei Paesi UE " ad eccezione di Polonia e- prevede'obbligo di solidarietà e dunque la disponibilità ai ricollocamenti o, in alternativa, al pagamento di unada ...