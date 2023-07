Lunedì al via il rifacimento del manto stradale in via Passionisti e via Camusso

(Di sabato 15 luglio 2023) Caserta.17 luglio partiranno i lavori per ildelin via(a partire dall’incrocio con via Santoro) e in via, nel tratto che da viaconduce verso il confine con il Comune di Casagiove. I lavori, che rientrano nell’ambito del Piano Asfalti, che riguarda 19 strade dislocate sull’intero territorio cittadino, si svolgeranno fino a mercoledì 19 luglio. Il transito sulle due strade sarà consentito solo durante le interruzioni dei lavori (dalle ore 16,30 alle 8,30 del giorno successivo), esclusivamente ai residenti, che non dovranno superare il limite di 10 km/h. “Con viae via– ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – proseguiamo ...

... l'appassionato le vede in circuito la domenica e ille compra in concessionaria. Abbiamo ... Il video Rivoluzione in MotoE:Energica, dal 2023 arriva Ducati! Tutti conosciamo Petronas per ...Sono le 17 di10 luglio quando la telefonata disperata di una madre mette in allerta tutto il sistema di soccorso del 112. Siamo a Brandizzo, inSalerno, nella zona a nord della ferrovia, ...dalle 7.30 alle 10 l'Ump sarà al parco san Giacomo, e dalle 10.30 alle 13 al parco Santa Teresa inOngaro. Dalle 13 alle 19.15 l'Ump sarà in piazza Santa Toscana. Martedì dalle 7.30 alle ...