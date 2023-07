L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Van der Sar | i dettagli dall’Olanda

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 luglio 2023) Arrivano buone notiziedi Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus colpito da malore la scorsa settimana.è incoraggiante e arriva direttamente. “Edwin è stato rimpatriato dalla Croazia venerdì sera ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale olandese. La sua situazione rimane la stessa: stabile, non in pericolo di vita e comunicativo”. E’ quanto ufficializzato dall’Ajax. “La famiglia Van der Sar desidera esprimere la sua profonda gratitudine all’Ospedale universitario di Spalato per la grande cura prestata durante l’ultima settimana. Edwin deve rimanere nell’unità di terapia intensiva dove verrà monitorato ulteriormente, e la famiglia spera ardentemente che possa concentrarsi sulla sua guarigione in ...