Lukaku | quello del Corsport era uno scoop | l’Inter voleva deriderli Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 luglio 2023) Su Il, Luca Bocci ricostruisce il tradimento diale la trattativa segreta del belga con la Juventus passando per la telefonata rovente tra il club nerazzurro e l’attaccante e la chiusura definitiva dei rapporti con. Ci sono anche delle note di colore. E tutto “per colpa” del Corriere dello Sport, che ha raccontato la verità delle cose. “Un pasticcio di proporzioni micidiali“. Sulla telefonata in notturna tra, Ilscrive: “Dopo essersi negato ai dirigenti e ai compagni di squadra, preoccupati per un silenzio del tutto inconsueto,ha chiamato Piero Ausilio per chiarire la sua situazione. In questo caso è stata la reazione stizzita del dirigente interista a sorprendere il belga: se non gli ...