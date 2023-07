Lukaku muta l’Inter e i compagni! Marotta può andare su altro ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023)non risponde ale ai suoi compagni, incredibile epilogo di mercato. Ora non si esclude una rottura definitiva tra le parti LA SITUAZIONE ? Gianluca Di Marzio nel suo podcast sul calciomercato ha illustrato la vicenda: «è pronta a trovare un accordo complessivo da 40 milioni col Chelsea, ovvero 35 milioni di base fissa più 5 di bonus, la stesa cifra della Juventus valida fino al 4 agosto ma che mette di più come base fissa. I bianconeri mercoledì sera hanno presentato ai Blues una proposta da 37,5 milioni di euro più 2.5 di bonus.ha aperto alla Juventus e non sta dando risposte alle telefonate dele ai suoi compagni di squadra. Club infastidito. Da capire secontinuerà per, oppure se andrà su ...