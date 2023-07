Lukaku mette d’accordo i tifosi di Inter e Juventus | “Non lo vogliamo”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il tormentone estivo del calciomercato riguarda il futuro di Romelu, conteso tra. Con il sorpasso bianconero nelle ultime ore per il centravanti belga, il duello tra le due big del campionato italiano infiamma anche i social madi entrambe le squadre., infatti, è adesso ‘scaricato’ sia dai supporter nerazzurri che da quelli bianconeri. I primi si sentono ‘traditi’ dal giocatore del Chelsea, alla luce delle dichiarazioni d’amore lanciate all’nel suo anno difficile ai Blues e all’attaccamento alla maglia che ha sempre palesato in campo. L’irritazione dei dirigenti nerazzurri per le mancate risposte di, però, corrisponde anche a quella dei. Sul ...

Il tecnico salentino, però, secondo il portale nontutti d'accordo all'interno della ... con. Il belga, se dovesse andare via Vlahovic, può arrivare davvero in bianconero.L'Inter ad esempio prova lo scatto decisivo perma il Chelsea non ha fretta eil bastone tra le ruote nerazzurre. La prima offerta da Milano è partita nei giorni scorsi ed è di 30 ...Alla finestra il Chelsea : deve prendere un centravanti, Vlahovic è un nome in lista ma prima bisogna chiudere la cessione di(vicini alla fumata bianca con l'Inter) e capire che budget poi ...

Lukaku mette in attesa l’Inter: aspetta la Juve JMania

Romelu Lukaku avrebbe tradito l'Inter dopo l'apertura alla Juventus per un suo possibile trasferimento dal Chelsea: nerazzurri defilati dalle trattative ...Dopo la conferma di un accordo con la Vecchia Signora, la dirigenza nerazzurra rompe con l'attaccante del Chelsea, mandando a monte l'accordo. Ripercorriamo le tappe di una vicenda paradossale che ha ...