Lukaku | l' Inter si ritira dalla trattativa con il Chelsea

L'ha deciso di abbandonare la pista per il ritorno in nerazzurro di Romelu. Tutti i dettagli sul belga Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l'avrebbe deciso di ...... ecco che negli ultimi minuti è arrivata la rottura definitiva tra l'e Romelu. Il club nerazzurro non ha infatti gradito la scomparsa improvvisa del centravanti belga e del suo avvocato ...TORINO - Romelunon tornerà all'. Dopo essere "scomparso", è stato raggiunto da una telefonata del ds nerazzurro Piero Ausilio dai toni accesi. Nella sintesi: il comportamento del belga non è piaciuto e ...

Dalla telefonata notturna all'ira dell'Inter, la giornata che ha deciso il destino di Lukaku La Gazzetta dello Sport

Romelu Lukaku avrebbe tradito l'Inter dopo l'apertura alla Juventus per un suo possibile trasferimento dal Chelsea: nerazzurri defilati dalle trattative ...La società nerazzurra ha trovato l’accordo con il Manchester United per cinquantacinque milioni di euro, una plusvalenza enorme per le casse del club. L’Inter spinge la cessione di… Leggi ...