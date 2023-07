Lukaku | finalmente una grande storia infame che rianima l' agonizzante calcio italiano

Perché(30 anni) non è Haaland né Vinicius né Mbappé. È un calciatore che infiamma i club di seconda fascia. Di questi tempi è già tanto. E poi illudersi un po' non guasta. Detto questo, ...Non ci sarà quindi il- tris, la società si è sentita pugnalata alle spalle e tradita dal ... La Gazzetta sulla telefonata di ieri sera : ' Solo ieri notte, quandosi sono riaccese le ...E di una telefonata in notturna in cui il club nerazzurro ha acceso i toni e tra l'Inter e... scrive: 'Solo ieri notte, quandosi sono riaccese le comunicazioni con il mondo del ...

Romelu Lukaku sta mettendo in difficoltà l’Inter. Tutti i media hanno rilanciato la notizia che il belga e il suo procuratore Ledure, si sono resi introvabili perchè la Juve si sarebbe messa di mezzo.L’Inter ha comunicato al giocatore di voler interrompere la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. A breve verrà informato il Chelsea ...