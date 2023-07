Lukaku | contatto diretto con Pochettino Lunedì col Chelsea – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Ancora risvolti clamorosi per la storia di Romelu. Ciò che riporta Sport Mediaset è incredibile, il giocatore è pronto ad allenarsi col. CLAMOROSO – Non finiscono i colpi di scena delle ultime 24 ore nel caso Romelu. Il giocatore, secondo Sport Mediaset, avrebbe comunicato a Mauriciochesarà presente al ritiro del, che partirà verso gli Stati Uniti. L’attaccante belga dopo il dietrofront dell’Inter si vuole aprire uno spiraglio anche per rimanere con i Blues. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati