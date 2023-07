L’Ue punta sul Sudamerica Lunedì un vertice cruciale tra ambiente e affari

(Di sabato 15 luglio 2023) Ridurre la dipendenza cinese per le materie prime critiche, controbilanciare lo strapotere di Pechino nelle relazioni internazionali in aree sensibili, accendere il motore delle relazioni commerciali con un fronte di 33 paesi che possono assumere numeri molto più rilevanti degli attuali. Questi gli obiettivi deltrae la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) che inizieràa Bruxelles, a cui parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le altre cose, quell’area politica è protagonista dell’agenda 2023 dell’Unione europea che, da mesi,a rafforzare rapporti ed alleanze con l’America latina e i Caraibi. In questo senso va letta l’intenzione del Parlamento europeo di avviare la procedura di approvazione dell’accordo con il Cile. Obiettivi e nodi Il terzo ...

