“Loca” | il nuovo brano salsa della cantante portoricana Elba Robles

(Di sabato 15 luglio 2023) Laha appena pubblicato il suosingolo chiamato ““. Una composizione del Dr. Carlos Maestre e l’arrangiamento musicale è stato realizzato dal maestro Efraín Rolón. “” è una canzone con testi romantici e uno squisito arrangiamento per il divertimento dei ballerini. Va notato cheha una lunga carriera musicale, ha collaborato con grandi gruppi a Porto Rico. Inoltre, è stata accompagnata in concerto dalla P.R. Symphony Orchestra. e il famoso Trio Los Panchos de México al Centro de Bellas Artes. Ha registrato cinque (5) produzioni discografiche e attualmente sta registrando la sua sesta produzione per il divertimento di tutti i suoi fan. Inoltre, ha ricevuto grandi riconoscimenti ...

Icy Subzero pubblica il suosingolo 'Vida' con Medy. Il rapper romano, classe 1999, ha collezionato 138 milioni di streaming negli ultimi 4 anni, 52 per la sola 'Mujer'. Icy Subzero, il liceo classico, gli amori '...L'evento si terrà presso il Cala( Via Genova, 52 Piani Invrea Varazze - Savona ) alle ore 18. ... fu trasformata a La Spezia con le dotazioni per affrontare il suouso bellico. Mentre era ...L'evento si terrà presso il Cala(Via Genova, 52 Piani Invrea 17019 Varazze SV) alle ore 18. ... fu trasformata a La Spezia con le dotazioni per affrontare il suouso bellico. Mentre era ...

MESSINA. Un grande evento con una produzione originale e con una veste inedita per la Sicilia. Max Gazzè, in tournée questa estate con il suo nuovo progetto artistico, sceglie l’Orchestra Jazz Sicilia ...Max Gazzè, in tournée questa estate con il suo nuovo progetto artistico, sceglie l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, per le tappe siciliane in scena col suo spettacolo ...