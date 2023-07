Lo Show dei Record stasera in tv | anticipazioni e ospiti 15 luglio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) Lodeiva in ondain tv sabato 15in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Lodeiin tv:Sabato 8, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Dallo ...